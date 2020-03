De toneeluitvoering van het boek The Great Gatsby is op 29 februari in première gegaan. Het toneelstuk met Jeroen van Koningsbrugge in de titelrol krijgt kritiek over de regie- en stijlkeuzes.

NRC - twee sterren

"De per saldo vrij statische toneelbewerking van The Great Gatsby door Simon Levy vraagt bij uitstek om een sterke acteursregie, en dat is niet de grootste kwaliteit van regisseur Servé Hermans. Dat wreekt zich allereerst bij Gatsby, die in de aardse adaptatie van Jeroen van Koningsbrugge niet meer dan een sullige romanticus met ongeloofwaardig weinig realiteitsbesef is. Van Koningsbrugge focust vrijwel uitsluitend op zijn menselijkheid, terwijl dat pas interessant wordt in combinatie met het mysterie waarin hij zichzelf omgeeft."

"Pijnlijker nog zijn de karikaturale personages om Gatsby heen. Zijn grote liefde Daisy krijg in het vlakke, hysterische spel van Jeske Van de Staak geen enkel reliëf en ook haar man Tom (Rogier Philipoom) ontstijgt nergens de standaard botte hork. Eigenlijk weet alleen Anne-Chris Schulting met spannend fysiek spel enige ambiguïteit aan haar personage Jordan mee te geven."

De volledige recensie in NRC lees je hier.

de Volkskrant - twee sterren

"Zo wonderlijk als de castingkeuze voor Jeroen van Koningsbrugge klinkt (was Barry Atsma al bezet?), zo pakt die op toneel ook uit. Van Koningsbrugge kan veel, maar een mysterieus, hypnotiserend figuur is hij niet. Een sterk toneelacteur evenmin; nimmer is hij de even mythische als kwetsbare man die hij hier zou moeten zijn, behalve misschien in het begin, als hij met zijn schuurpapieren stemgeluid een paar kloeke powerballads zingt."

"En zo maakt regisseur Servé Hermans nog een paar fatale fouten. In deze Gatsby treffen we helaas vooral de nadelen van het musicalgenre: oppervlakkig verhaallijntje, houterig spel en gefiguurzaagde personages. Dit is een musical die probeert een kameropera te zijn. Wat je dan krijgt, is kitsch."

De volledige recensie in de Volkskrant lees je hier.

Theaterkrant - geeft geen sterren

"The Great Gatsby van Toneelgroep Maastricht lost de belofte niet in. Door Gatsby in de eerste drie scènes alleen zingend op te voeren, zonder interactie met andere personages, terwijl scène voor scène zijn imposante huis om hem heen wordt opgebouwd, wekt regisseur Servé Hermans de verwachting dat hier een mysterieus figuur binnensluipt die alles, ook voor ons in het publiek, zal doen kantelen."

"Hoe prima Van Koningsbrugge zijn rol als Gatsby ook invult - schutterend als het moet, vol bravoure als het kan - de spelers om hem heen geven weinig tegenspel. Jeske van de Staak als Daisy gaat voorbij aan de subtiliteiten van haar rol en grijpt snel naar bodemloze hysterie. De tragiek van deze voorstelling is dat we als publiek de pijn en de wilskracht die Gatsby moet hebben niet kunnen ontwaren tussen de grapjes en de eendimensionale insteek."

De volledige recensie in Theaterkrant lees je hier.