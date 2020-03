De vorig jaar verschenen thriller Echo van auteur Thomas Olde Heuvelt komt in 2021 uit in de Verenigde Staten.

Echo gaat over een Nederlandse bergbeklimmer die worstelt met de naweeën van een traumatisch ongeluk in de bergen. Ook het volgende boek van de auteur - dat nog niet is verschenen - is aangekocht door het Amerikaanse Nightfire Books. Beide boeken worden verder onder meer uitgegeven in Groot-Brittannië en Australië.

De 36-jarige Olde Heuvelt won in 2015 als eerste Nederlander de prestigieuze Hugo Award, een internationale prijs die wordt uitgereikt voor het beste sciencefiction- of fantasyverhaal van het afgelopen jaar. Hij kreeg de prijs voor het verhaal The Day the World Turned Upside Down. Ook schreef hij de bestseller Hex.