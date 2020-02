Dichteres en schrijfster Ellen Deckwitz wil met het Boekenweekgedicht dat ze voor dit jaar schreef, Rebel, een pleidooi houden voor vrijheid.

"Waarom zou je antwoord moeten geven als mensen je vragen 'Wat ben jij eigenlijk?' Je hebt ook de keuze om iets binnen je eigen belevingssfeer te houden", zegt Deckwitz (37) in Trouw, waarin ook haar gedicht te lezen is.

Die gedachte komt voort uit de manier waarop Deckwitz naar het leven kijkt. "Kijk, in zekere zin lopen we hier allemaal onvrijwillig rond. Aan niemand is gevraagd: wil je geboren worden in dit tijdsgewricht, met deze ouders, met dit uiterlijk, deze gezondheid. Het leven leek mij daarom altijd optioneel: elke dag kies je of je wilt bestaan."

Deckwitz, die onder meer voor NRC en De Morgen schrijft, maakte zelf een periode van depressies door. Ze besefte daarna dat haar moeder er nooit overheen zou komen als ze dood zou gaan.

"Dat besef, dat ik niet dood kan, niet uit vrije wil althans, heeft me aan het denken gezet: ik voel een soort levensplicht. Dus ik rook niet, ik drink niet, ik gebruik geen drugs, probeer tien kilometer per dag te lopen. Het ongezondste wat ik doe is elke dag twee liter cola light drinken."

De laatste twee jaar is Deckwitz "extreem gelukkig", vertelt ze. "Natuurlijk zijn er dingen die verdrietig stemmen, het klimaat dat naar de Filistijnen gaat, de Belastingdienst, de idioten in de Tweede Kamer, maar er is een soort vredigheid over me gekomen."

Het Boekenweekgedicht is onderdeel van de Boekenweek, die wordt gehouden van 7 tot en met 15 maart Het thema van dit jaar is Rebellen en Dwarsdenkers.