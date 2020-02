Kunstenaar en muzikant Simon Posthuma, de vader van Douwe Bob (27), is vrijdag op 81-jarige leeftijd overleden. Dit maakt de zanger bekend op Instagram.

"Ladies and gentlemen, the boss has left the building. Rust zacht lieve papa", aldus Douwe Bob.

Posthuma was kunstenaar, ontwerper en muzikant. In de jaren zestig en zeventig maakte hij deel uit van kunstcollectief The Fool. Hij werkte samen met producer Graham Nash, zanger van The Hollies, en met producer Booker T. Jones. Ook beschilderde Posthuma de auto van Beatles-zanger John Lennon.

De kunstenaar leed al enige jaren aan het syndroom van Korsakov, een blijvende geheugenstoornis die soms optreedt na vitaminetekorten door langdurig alcoholmisbruik. Sins 2015 woonde hij in een verzorgingstehuis.

Naast zoon Douwe Bob heeft Posthuma ook een dochter, kunstenaar Roselie Posthuma (59).