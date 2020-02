De Vlaamse schrijver Dimitri Verhulst heeft alle interviews afgezegd die hij zou geven rond de verschijning van zijn dagboek Onze verslaggever in de leegte. De auteur is volgens zijn uitgeverij Pluim "overweldigd" door de publiciteit die in Vlaanderen op gang is gekomen naar aanleiding van een openhartig interview dat hij gaf aan Humo. In het Vlaamse blad vertelde Verhulst over de verslaving die hij kreeg nadat hij naar eigen zeggen ten onrechte werd beschuldigd van verkrachting.

"Andere kranten in Vlaanderen hebben naar aanleiding van dat interview sensatiebeluste koppen geplaatst over de alcohol- en drugsverslaving van Dimitri Verhulst", laat uitgeverij Pluim in een persbericht weten. Hiermee bevestigen zij het nieuws dat Het Parool donderdag bracht.

In het dagboek schrijft de 47-jarige De helaasheid der dingen-auteur dat hij door een ex-vriendin werd beschuldigd van verkrachting. Verhulst woonde destijds in Zweden en verhuisde later weer naar België. Naar aanleiding van deze beschuldiging zocht hij zijn toevlucht in alcohol en drugs.

Zweden verzocht destijds om zijn uitlevering, maar na onderzoek werd er onvoldoende aanleiding gevonden om hieraan te voldoen.

In Humo vertelde Verhulst dat hij de verdachtmaking een "doodvonnis" vond. "Het is geen pathetiek, ik geloof oprecht dat dat het einde van mijn carrière had kunnen betekenen."

Diverse Vlaamse media berichtten over dit interview en Verhulst besloot naar aanleiding hiervan de promotie van zijn uitgebrachte dagboek te annuleren.