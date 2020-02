Jeroen van Koningsbrugge vindt toneelspelen ontspannender dan acteren voor televisie. Toneel is altijd live, maar hij krijgt wel meer tijd om zich een toneelrol eigen te maken, vertelt de acteur donderdag in de uitzending van Jinek.

"Je hebt op het toneel zes weken repetitietijd", aldus Van Koningsbrugge, die studies aan de Toneelacademie Maastricht en de Kleinkunstacademie niet afrondde. "Dan heeft alles meer de tijd om te landen."

Het fijne van toneelspelen is volgens de 46-jarige acteur dat hij bij elke uitvoering een iets andere insteek kan uitproberen. "Als het publiek het niets vindt, jammer dan", denkt de van onder meer De Lama's, Draadstaal en Smeris bekende Van Koningsbrugge.

Van Koningsbrugge speelt binnenkort de hoofdrol in The Great Gatsby. De première van dit toneelstuk, gebaseerd op de gelijknamige roman van F. Scott Fitzgerald, is op 29 februari in Maastricht.