Igone de Jongh is op 10 en 11 juni in Carré in Amsterdam te zien met haar eigen dansgala. In samenwerking met Carré stelt de balletdanseres een programma samen met nationale en internationale gasten uit de ballet- en danswereld.

In een persbericht omschrijft De Jongh het project als "een droom die uitkomt". Ze vertelt dat het gala een avond wordt waarin ze de regie helemaal in eigen hand mag nemen. "Ik kan met dit gala dans in de gehele breedte laten zien, al zal het door mij zo geliefde klassieke ballet uiteraard niet ontbreken", aldus De Jongh.



De Jongh zal tijdens het gala op het podium te zien zijn met haar oude danspartner Marijn Rademaker, maar ook samenwerken met Jan Kooijman, Wende Snijders en Chantal Janzen.

De Jongh danste eind 2019 haar laatste voorstelling bij Het Nationaal Ballet. Direct na afloop ontving ze de Frans Banninck Cocqpenning voor haar verdiensten als danseres, uit handen van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema.