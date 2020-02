Actrice Tjitske Reidinga maakte een creatieve crisis door doordat ze in de zomerkomedies van het DeLaMar Theater alleen maar op zoek moest naar de lach van het publiek. Haar rol in het toneelstuk Dangerous Liaisons hielp haar aan nieuw speelplezier, vertelt de actrice woensdag in het NPO1-radioprogramma Nooit Meer Slapen.

"Twee jaar geleden voelde ik dat ik vastzat", aldus Reidinga over zes jaar zomerkomedies. "Want het liefst ben ik grappig in het tragische."

De actrice wilde niet meer alleen voor de lach en het plezieren van haar publiek gaan. "Het puur grappig zijn om het grappig zijn, wat ik een tijd lang deed, begon ik te ervaren als een gevangenis", vertelt Reidinga. "Het werd een kunstje. Ik vond mezelf oninteressant en stom."

Reidinga werd uit haar creatieve crisis getrokken door haar rol in het toneelstuk Dangerous Liaisons, dat sinds 21 februari te zien is in Nederlandse theaters. "Binnen een week ging er een enorme frisse wind door me heen, kreeg ik nieuwe inspiratie en kreeg ik het speelplezier terug", aldus de 48-jarige geboren Friezin.