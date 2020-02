Een vergeten dichtgemetselde gang in Westminster Palace, het Britse parlementsgebouw, blijkt na herontdekking grafittiteksten van metselaars te bevatten. De werklieden waren betrokken bij het dichtmetselen van de gang en vertelden onder meer dol te zijn op bier, meldt The Guardian woensdag.

Een van de aangetroffen teksten in de herontdekte gang van Westminster Palace luidt "Deze ruimte is dichtgemaakt door Tom Porter, die dol was op oud bier." Een van de andere grafittiteksten in de ruimte legt uit dat de metselaars op 11 augustus 1851 bezig waren met het herstelwerkzaamheden, terwijl de werklieden zich in een derde tekstfragment identificeren als "echte democraten".

Historici hebben ontdekt dat Porter werd ingehuurd door architect Sir Charles Barry. Barry was verantwoordelijk voor de heropbouw van Westminster Palace, nadat het parlementsgebouw in 1834 door brand was verwoest.

De om onbekende redenen afgesloten 360 jaar oude gang werd in de zeventiende eeuw gebruikt voor de optocht naar het kroningsbanket van koning Charles II. Daarna was hij in gebruik als toegang tot het parlement door politieke zwaargewichten als Robert Walpole, de eerste premier van Groot-Britannië.

Na het dichtmetselen van de gang in 1851 raakte deze in de vergetelheid en werd na een eerdere herontdekking in 1950 bedekt door een houten paneel. Tijdens recente restauratiewerkzaamheden aan het parlementsgebouw werd de toegangsweg opnieuw ontdekt.