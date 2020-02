De dood van Joost Zwagerman was moeilijk voor zijn ex-vrouw, Arielle Veerman. Dit werd verergerd doordat ze het gevoel had dat fans van Zwagerman de oorzaak deels bij haar legden. Een jaar voor de schrijver in 2015 zelfmoord pleegde, ging het stel uit elkaar na een 20-jarig huwelijk. Woensdag brengt Veerman haar eerste boek uit, De langste adem, waarin zij haar kant van het verhaal vertelt.

"Na zijn dood heb ik heel sterk de behoefte gehad om te beschrijven wat er is gebeurd", vertelt Veerman in talkshow Op1. "Wij hadden een moeilijke scheiding, waarbij Joost aan de beeldvorming morrelde. Nu wil ik mijn kant van het verhaal vertellen."

Dat hun scheiding moeilijk was, kwam volgens Veerman mede doordat Zwagerman er openhartig in het openbaar over sprak. Bovendien zou hij de schuld bij haar gelegd hebben. "Tot twee weken tot zijn dood hadden we mailcontact, waarbij hij beschuldigend, boos en verontwaardigd was over een heleboel dingen."

'Joost was in de eerste plaats schrijver'

Toch blikt ze in het boek ook terug op de mooie momenten die ze samen hadden. Ze hebben samen drie kinderen gekregen en "elkaar ook liefgehad". Ze ziet het schrijven van het boek als rouwverwerking en zegt dat ze hem tijdens het schrijfproces heel goed heeft kunnen analyseren.

Ze denkt dat zijn bekendheid heeft bijgedragen aan de dood van de schrijver. "Joost was is in de eerste plaats schrijver. Voor dat beroep is het nodig om je goed te isoleren om een wereld op te kunnen bouwen. Ik denk dat hij het contact met zijn schrijverschap begon te verliezen omdat hij vaker op tv was."

'Ik vraag mij soms af of ik het niet had kunnen voorkomen'

Dat hij een graag geziene gast was in televisieprogramma's droeg volgens Veerman ook bij aan het besluit om uit elkaar te gaan. Ze zegt dat Zwagerman zich in steeds grotere mate bezighield met zijn imago. "Het voelde alsof ik in een strijkkwartet speelde dat voortduren overstemd werd door een orkest ernaast."

Hoewel er volgens Veerman niemand verantwoordelijk is voor de dood van Zwagerman, voelt ze zich soms wel schuldig. "Het is een rare tweespalt. Niemand is de oorzaak van zijn dood, maar toch vraag ik mij soms af of ik het niet had kunnen voorkomen."

Denk jij aan zelfdoding? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 0900-0113.