Een onafhankelijke jury heeft de zes nominaties voor de World Press Photo of the Year 2020 bekendgemaakt. De winnende foto's worden op 16 april bekendgemaakt in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. De winnaar wordt beloond met 10.000 euro.

De jury maakte een selectie uit bijna 74.000 inzendingen. In totaal zijn er 44 fotografen uit 24 landen genomineerd in tien categorieën als sport, natuur en portretten.

Hieronder de zes nominaties voor de hoofdcompetitie van World Press Photo: Foto van het Jaar 2020. Twee van de genomineerde foto's in deze categorie gaan over protest.

Een rouwend familielid van een slachtoffer dat viel tijdens de vliegtuigcrash van Ethiopian Airlines gooit aarde in haar gezicht. Gemaakt op 14 maart door Mulugeta Ayene. (Beeld: Reuters)

Een jongeman wordt verlicht door mobiele telefoons en draagt te midden van demonstranten een gedicht voor tijdens een stroomuitval in Khartoem, Soedan. Gemaakt op 19 juni door Yasuyoshi Chiba. (Beeld: Reuters)

Studenten komen in aanvaring met oproerpolitie in Algiers, Algerije. De protesten leidden uiteindelijk tot het aftreden van president Abdelaziz Bouteflika. Gemaakt op 21 mei door Farouk Batiche. (Beeld: Reuters)

Een Koerdische strijder ligt met brandwonden, opgelopen tijdens de oorlog in Syrië, in het ziekenhuis en wordt bezocht door zijn vriendin. Gemaakt op 20 oktober door Ivor Prickett. (Beeld: Reuters)

Een man bergt antitankgranaten op in een kast op een grote wapenbeurs in Abu Dhabi. De beurs, genaamd IDEX, is een van de grootste wapenbeurzen ter wereld. Op de beurs wordt de omgeving van een oorlog geënsceneerd. Gemaakt op 18 februari door Nikita Teryoshin. (Beeld: Reuters)

Een vijftienjarig Armeens meisje is net ontwaakt uit het terugtrekkingssyndroom, een ziekte die voorkomt onder kinderen die vastzitten in langdurige asielprocedures. Samen met haar ouders werd ze gedeporteerd naar Polen. Gemaakt door Tomek Kaczor, datum onbekend. (Beeld: World Press Photo)