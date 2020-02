Volgens minister van Veiligheid en Justitie Ferd Grapperhaus (CDA) hangt rondom de Joodse karikaturen in de carnavalsoptocht in het Belgische Aalst een zweem van antisemitisme. De bewindsman vindt dat niet in de samenleving passen, zei hij maandag in het NPO Radio 1-programma Dit is de Dag.

Afgelopen zondag en in 2019 kwamen in de carnavalsoptocht in Aalst Joodse karikaturen voorbij. Grapperhaus heeft foto's van de optocht van vorig jaar gezien en vindt dat "totaal niet deugen". "Dit past niet in onze samenleving", aldus de minister.

De minister noemt de Joodse karikaturen "smakeloos en beneden alle peil". Grapperhaus geeft de carnavalvierders een tip: "Ga gewoon verkleed als kapitein Haddock uit Kuifje. Die is verzonnen door een landgenoot. Er zijn genoeg mogelijkheden."

In december verwijderde Unesco het carnavalsfeest van Aalst van de Werelderfgoedlijst vanwege ophef over het gebruik van Joodse stereotypen tijdens de carnavalsoptocht van 2019. Dit jaar was er opnieuw ophef en een afkeurende reactie van de Belgische premier, omdat er in de optocht zelfs meer Joodse karikaturen waren te zien dan vorig jaar.

De strip Kuifje waarin kapitein Haddock voorkomt, kreeg in het verleden te maken met kritiek op racistische elementen in onder meer Kuifje in Afrika. Hergé (1907-1983), de geestelijk vader van Kuifje, heeft de aantijgingen altijd gepareerd met het verweer dat hij tekende in de geest van de tijd (de jaren dertig).