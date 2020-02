Sanne Wallis de Vries haalt voor haar theatershow Kom veel inspiratie uit de dingen die haar dochters zeggen. De cabaretière vindt wel dat ze het er binnenkort eens met haar dochters van elf en vijftien over moet gaan hebben.

"Ik sta vaak met verbazing te kijken naar wat er allemaal uit hun mond komt en ik versta soms de helft niet van wat ze zeggen", zei de co­mé­dien­ne maandag in de uitzending van talkshow Op1.

Het wordt volgens Wallis de Vries wel steeds ingewikkelder om de woorden van haar dochters te verwerken in haar shows. "Vroeger kon ik ze nog bij de oppas laten en gewoon optreden, maar nu komen ze zelf ook kijken. En er zijn al moeders op het schoolplein geweest die tegen hen zeiden: 'Ik heb zo gelachen door wat je moeder over jou zegt.' Dat is natuurlijk echt verschrikkelijk."

"Ik moet echt nog een keertje met ze gaan zitten en goed vertellen wat ik nou over ze zeg", neemt ze zich voor.

Kom gaat op 5 maart in première in De Kleine Komedie in Amsterdam.