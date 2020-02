Het duo Rundfunk, bestaande uit Yannick van de Velde en Tom van Kalmthout, staat sinds deze maand in de theaters met hun tweede theatershow. Hun eerste voorstelling Wachstumsschmerzen werd beloond met de cabaretprijs Neerlands Hoop en ook Todesangstschrei, dat draait rond het thema de dood, kan op positieve recensies rekenen.

Het Parool - geeft geen sterren

"Subliem is de sketch waarin een pedofiel een soortgenoot tegenkomt die net als hij op een 'date' staat te wachten. Om de tijd te doden, keuvelen ze wat over het weer."

"Toch bevredigt Todesangstschrei net iets minder dan Wachstumsschmerzen. Daarin zaten ook een aantal goede sketches die niet leunden op seks en geweld. Dit keer zijn de paar scènes zonder die ingrediënten duidelijk minder geslaagd dan de rest. Het gesprek tussen twee mannen die elkaar bij de bushalte op kinderachtige wijze irriteren, mist bijvoorbeeld echt een angel."

"Soms bekruipt je daardoor het gevoel dat Rundfunk vooral heel erg hard op maatschappelijke gevoeligheden stampt in de hoop de zaal daarmee te overbluffen."

NRC - vier van de vijf sterren

"De voorstelling is opvallend scherp gesneden, de timing is perfect, het tempo moordend, de grapdichtheid hoog. Slechts een enkele sketch wordt te lang uitgesmeerd of mist doel. De scène waarin de twee een comedy inclusief lachband parodiëren duurt te lang, de 'haatrap' mist originaliteit en op een enkel zwak moment doemt de vergelijking met Mister Bean op."

"Dat neemt niet weg dat de twee etterbakken van het zuivere water het toch maar mooi voor elkaar krijgen ons bijna anderhalf uur lang op het puntje van de stoel te houden."

de Volkskrant - vier van de vijf sterren

"Van Kalmthout en Van de Velde nemen je mee in een morbide universum, dat in de stijlvaste regie van Peter van de Witte zeer overtuigend wordt neergezet met sinistere belichting, angstaanjagende operamuziek en effecten die regelrecht uit horrorfilms lijken te komen."

"Rundfunk schept genoegen in het creëren van schokgolven onder het publiek, en slaagt daar ook nu weer een aantal keer in. Ook de naaktloperij waarmee Tom van Kalmthout de aandacht trok in Wachstumsschmerzen, krijgt in Todesangstschrei een grappig vervolg."

