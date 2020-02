De theaterversie van de brievenroman en film Dangerous Liaisons over de kunst van het verleiden, ging op 21 februari in première. De recensies zijn verdeeld over de regie door Nina Spijkers en de acteerprestaties van hoofdrolspelers Mark Rietman en Tjitske Reidinga.

NRC - vier sterren

"Mark Rietman en Tjitske Reidinga zijn aan elkaar gewaagd, maar het is Rietman die de show steelt. Als hij zijn vleierijen uitspreekt, dan druppelen de woorden als honing van zijn lippen, terwijl voelbaar blijft hoe zelfvoldaan, achterbaks en monsterlijk hij is. Zijn toon kan nagelhard zijn en zijn lachjes zijn om van te rillen."

"Reidinga is wisselvalliger als zijn tegenspeelster, die de superieure van de twee zou moeten zijn. Bij vlagen speelt ze scherp genoeg om haar valsheid en onafhankelijkheid te demonstreren. Maar geregeld laat ze ook het karakteristieke kwijnende in haar toon en gezichtsuitdrukking toe, waardoor ze niet de dominantie en ongenaakbaarheid uitstraalt die in haar tekst vervat zit."

De volledige recensie in NRC lees je hier.

de Volkskrant - drie sterren

"Alles in deze voorstelling is geseksualiseerd, tot aan de tafelpoten toe, die de vorm van mannentorso's met grote piemels hebben. Toch is het als geheel niet overtuigend, omdat zowel deze aanpak als het spelniveau behoorlijk wisselvallig is."

"Met name Tjitske Reidinga heeft moeite met de soms ellenlange zinnen. Ze heeft haar tekst weliswaar keurig uit het hoofd geleerd, maar legt soms zulke rare pauzes en vreemde accenten dat je als toeschouwer blij bent als er eindelijk een punt wordt gezet. Mark Rietman kan met dit materiaal beter uit de voeten."

De volledige recensie in de Volkskrant lees je hier.

Trouw - drie sterren

"#Metoo laat het misbruik door bevoorrechten dichtbij komen. Daar wil regisseuse Nina Spijkers het in haar voorstelling over hebben."

"Soms lijken de teneur van het stuk en haar bedoeling te botsen. Het perfide gemanipuleer van beide hoofdpersonen, Merteuil en Valmont, is kennelijk moeilijk te vangen in universele beelden."

De volledige recensie in Trouw lees je hier.