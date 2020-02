De Belgische premier Sophie Wilmes heeft het gebruik van Joodse stereotypen tijdens de carnavalsoptocht van Aalst afgekeurd. Ze is er niet blij mee dat een jaar na de ophef over Joodse karikaturen tijdens de optocht van de Vlaamse stad er zelfs meer Aalstse praalwagens en feestgangers Joodse stereotypen lieten zien, meldt VRT Nieuws.

"Het is niet de eerste keer deze praktijken kritiek krijgen omwille voornamelijk karikaturen van de Joodse gemeenschap", aldus Wilmes. "Hoewel Aalst Carnaval veel meer is dan dat, doen deze feiten toch afbreuk aan onze waarden en de reputatie van ons land."

Verschillende Joodse organisaties veroordelen het gebruik van de joodse karikaturen, waarvan er zondag tijdens de optocht meer te zien waren dan in 2019. "Ze zijn nog pijnlijker dan vorig jaar", zegt woordvoerder Hans Knoop van het Forum der Joodse Organisaties. "Toen konden we nog denken dat het misschien niet de bedoeling was om te beledigen, maar nu doet men er nog een schepje bovenop."

Liga tegen antisemitisme: 'Immoreel'

De voorzitter van de Belgische Liga tegen Antisemitisme was aanwezig bij de optocht in Aalst. "Ik heb gekromde neuzen gezien, de Klaagmuur voorgesteld alsof hij gebouwd werd met goudstaven, vergezeld door een parodie op Hey Jude van The Beatles", aldus Joël Rubinfeld. "Het is echt immoreel antisemitisme."

Burgemeester Christoph D'Haese van Aalst kan zich niet vinden in de kritiek. "Ik heb opgeroepen - en ik blijf die oproep doen - om niet te kwetsen om het kwetsen en ik heb de goede indruk dat de overgrote meerderheid van de carnavalisten die oproep heel goed hebben begrepen", reageert de burgemeester.

In december verwijderde Unesco het carnavalsfeest van Aalst van de Werelderfgoedlijst vanwege de ophef. Het was de eerste keer in de geschiedenis van Unesco dat een culturele traditie van de Werelderfgoedlijst gehaald werd.