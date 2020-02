Ondanks kritiek van het Auschwitz Memorial, blijft bol.com boeken als Der Giftpilz aanbieden, meldt het AD zaterdag. Het nazistische boek uit 1938, dat aan kinderen leert dat Joden gevaarlijk zijn, werd na de Tweede Wereldoorlog onder meer aangehaald tijdens het proces van Neurenberg.

Op bol.com zijn meerdere werken te vinden van nazi-leider en oorlogsmisdadiger Julius Streicher, waaronder het bovengenoemde controversiële kinderboek. Het Poolse Auschwitz Memorial deelde eerder een open brief met het verzoek om dit soort haatzaaiende boeken uit de online verkoop te halen, maar bol.com zegt daar niet in mee te willen gaan.

De verkoopsite heeft inmiddels een disclaimer toegevoegd bij de boeken van Steicher. "Bol.com verkoopt miljoenen boeken", staat er geschreven. "Als bol.com staan we niet achter alle boeken, in het bijzonder als ze schadelijk zijn of mensen kwetsen."

"We beschouwen het echter als een groter gevaar om te gaan bepalen welke informatie Nederlanders en Belgen tot zich mogen nemen, daarmee ondermijnen we het vrije woord en de democratie."

Ook op de verkoopsite Amazon, waar de kritiek oorspronkelijk aan gericht was, is Der Giftpilz nog in het assortiment te vinden.