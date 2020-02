Paul Luzineau (23) uit het Zuid-Hollandse Dalem is op de Filipijnen uitgeroepen tot knapste man ter wereld. Het is voor het eerst dat een Nederlander wint bij Manhunt International. Die internationale schoonheidswedstrijd voor mannen wordt sinds 1993 georganiseerd.

Luzineau liep als model eerder al mee in shows van bekende modemerken. Aan het AD liet hij onlangs weten dat hij in aanloop naar de schoonheidscompetitie een streng dieet aan het volgen was. "Met mijn voetbaltrainingen moest ik voorlopig stoppen, want die sport is nu te blessuregevoelig", vertelde hij.

"De drang is groot om als eerste te eindigen", liet het model voor vertrek weten. "Daarom train ik ook zo hard. Bij de Nederlandse verkiezing was mijn modellenervaring een pre en dat zal nu hopelijk ook helpen."

"Mijn competitie heb ik natuurlijk al wel bekeken. Er komen mannen uit veertig landen en iedereen heeft zijn eigen sterke kanten", zei hij eerder. "Ik moet uitgaan van mijn eigen kracht en in elk geval alles geven."