Museum De Lakenhal in Leiden stopt met grote tentoonstellingen. De hoge kosten, daaruit voortvloeiende toeslagen op de toegangsprijzen en een te grote focus op bezoekersaantallen liggen aan dat besluit ten grondslag, aldus de museumdirecteur vrijdag in NRC.

"Het kan gewoon niet meer", aldus Meta Knol, de directeur van De Lakenhal. "Het eerlijke verhaal is dat dergelijke grote publiekstrekkers voor middelgrote stadsmusea als Museum De Lakenhal niet meer op te brengen zijn."

"De kosten zijn astronomisch. Om man en paard te noemen: op een totale begroting van 1,2 miljoen euro geven we 280.000 euro uit aan verzekeringen."

Knol zag zich gedwongen om in 2019 voor de tentoonstelling Jonge Rembrandt een toeslag van 7,50 euro in rekening te brengen, boven op de reguliere toegangsprijs. De tentoonstelling over de jonge jaren van de Leidse schilder is mede daarom de laatste grote publiekstrekker van het museum.

Volgens de museumdirecteur ligt de focus te veel op bezoekersaantallen. "Een systeem waarin Nederlandse musea tegen elkaar opbieden met grote, geldverslindende publiekstrekkers waarvoor steeds meer geld en meer publiek nodig is, en waarbij succes steevast wordt afgemeten aan omzet en bezoekcijfers", vindt Knol. "Het is een symptoom van de meest hardnekkige kwaal van onze tijd: groeiverslaving."

Ook andere musea hebben geklaagd over de hoge kosten. Voormalig Rijksmuseum-directeur Wim Pijbes heeft regelmatig de stijgende verzekeringskosten voor zogenaamde blockbusters onder de aandacht gebracht. In het in december gepubliceerde Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 geeft het Kunstmuseum Den Haag als oorzaak van het structurele geldtekort de kosten van de grote internationale tentoonstellingen waar het museum veel bezoek mee trok.