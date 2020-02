Hannah Hoekstra speelt op 4 mei in Carré eenmalig de monoloog Een Duits leven. De voorstelling van Christopher Hampton is onderdeel van Theater Na de Dam. De kaartverkoop begint aanstaande zaterdag, staat op de website van die stichting.

Sinds 4 mei 2010 spelen verschillende artiesten, toneelspelers, jongeren en muzikanten voorstellingen die met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben.

Een Duits leven is gebaseerd op A German Life. Die documentaire gaat over Brunhilde Pomsel, de secretaresse van Joseph Goebbels, de propagandaminister van nazi-Duitsland. De voorstelling ging in 2019 in première, met Maggie Smith als Pomsel.

Hoekstra (33) is voornamelijk bekend van haar rol in de film Hemel (2012), waarvoor ze in 2012 een Gouden Kalf ontving. Ook ging de 33-jarige Hoekstra vorig jaar naar huis met de Theo d'Or voor de beste actrice. Ze kreeg deze prijs voor haar rol in People, Places & Things bij Toneelgroep Oostpool.