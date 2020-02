Esther Verhoef heeft met het schrijven van het korte verhaal Labyrint een nieuw genre voor zichzelf ontdekt, waar ze meer mee wil. Naast het schrijven van succesvolle psychologische thrillers wil ze het urbanfantasygenre verder ontdekken.

In Labyrint – de verhalen komen dertien verhalen van Nederlands succesvolste schrijfster bij elkaar in één dikke bundel. Het laatste verhaal, waaraan de bundel de titel dankt, wijkt af van wat de lezer van Verhoef kent.

"Ik hou enorm van het genre in films, denk aan Fantastic Beasts and where to find them, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children en Sleepy Hollow. Verhalen die dicht bij de werkelijkheid blijven, maar waarin dingen gebeuren die buiten ons referentiekader vallen. Dat wilde ik als schrijver ook eens ervaren", aldus Verhoef tegen NU.nl.

"Ik leef me altijd bovenmatig in een verhaal en de personages in. Een verhaal dat ik in één lange roes schreef toen ik jong was ging over een man die achter zijn bureau een hartaanval krijgt. Ik was een kind, maar voelde zijn pijn bijna lijfelijk. Zo schrijf ik nu nog steeds. Het schrijven aan Labyrint bracht me als schrijver nieuwe ervaringen."

Verhoef merkte dat ze op een heel andere manier tegen een verhaal aan kon kijken dan eerder. "In al mijn verhalen en romans kon een muur gestuukt zijn, nog warm van de zon of begroeid door mos. Het moment waarop ik besefte dat ik een muur ook voor iemands ogen kon laten verdwijnen, was een eyeopener. Door de realiteit los te laten kan ik mijn fantasie nog meer laten spreken."