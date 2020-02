Een belangrijke religieuze Ethiopische kroon, die eigendom is van de Ethiopische Orthodoxe Kerk, is donderdag na 21 jaar teruggebracht naar Ethiopië. De achttiende-eeuwse kroon is jarenlang in het beheer geweest van Rotterdammer Sirak Asfaw.

De kroon werd donderdag op feestelijke wijze in de hoofdstad Addis Abeba overhandigd aan premier Abiy Ahmed, in het bijzijn van Asfaw en minister Sigrid Kaag (buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking).

"We zijn vereerd en verheugd dat we de kroon hebben kunnen terugbrengen naar de plek waar die thuishoort", aldus Kaag.

21 jaar lang bewaarde Asfaw de antieke, religieuze Ethiopische kroon in zijn flat. Het topstuk uit 1790 viel per ongeluk in zijn handen toen zijn huis in de jaren negentig diende als ontmoetingsplek en tijdelijke verblijfplaats voor Ethiopische vluchtelingen.

"In de koffer van een van die mannen stond een gouden kroon. Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te snappen dat dat niet in de haak was", vertelde kunstdetective Arthur Brand, die de vondst vorig jaar oktober samen met Asfaw bekendmaakte.

Asfaw zag onmiddellijk de historische waarde van de ruim twee eeuwen oude kroon in. Hij nam het voorwerp in beslag en wees de smokkelaar de deur. Asfaw wilde de kroon terugbrengen naar Ethiopië, maar niet zolang het communistische regime dat kunstdiefstallen mogelijk maakte, nog aan de macht was. De kroon is miljoenen euro's waard.