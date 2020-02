De theatervoorstelling Goodbye, Norma Jeane ging een aantal weken geleden in première en krijgt goede recensies. De musical maakt veel emoties los bij actrice Brigitte Heitzer, die erin te zien is, zegt ze in gesprek met NU.nl.

De musical gaat over de laatste nacht van Marilyn Monroe. Volgens Heitzer is de Monroe die in de voorstelling wordt getoond niet het icoon dat bij de meeste mensen bekend is. "Mensen kennen Marilyn voornamelijk als de seksbom, het icoon. In de voorbereiding op mijn rol heb ik hier juist niet naar gekeken. Ik heb geluisterd naar wat mensen over haar zeiden, om de persoon achter het icoon te begrijpen", aldus Heitzer.

Voor de veertigjarige musicalactrice was het niet moeilijk om zich in te leven in het personage. "Waar Marilyn Monroe doorheen gaat, is zo herkenbaar en voorstelbaar. Ze verlangde zo naar echte liefde, maar vond die nooit vanwege haar bekendheid."

De première van de voorstelling vond drie weken geleden plaats in de Goudse Schouwburg in Gouda. Heitzer, die eerder ook te zien was in musicals als Petticoat en Miss Saigon, zegt ontzettend zenuwachtig te zijn geweest. "Het verhaal raakt me enorm. Ik heb denk ik nog nooit zo veel gehuild bij een voorstelling."

Naast Heitzer maken ook acteur Soy Kroon en actrice Ellen Pieters deel uit van de cast. Goodbye, Norma Jeane is in ieder geval nog tot en met 3 mei 2020 te zien in theaters door heel Nederland.