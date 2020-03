Esther Verhoef hoort al jaren dat korte verhalen niet aanslaan bij het grote publiek. In de Nederlandse uitgeverswereld heerst dat hardnekkige idee. De schrijfster denkt echter dat lezers er inmiddels wel aan toe zijn.

"Ik denk dat er een verandering aan komt. Kijk naar bijvoorbeeld Netflix en naar sociale media: onze mediabeleving is versnipperd. We zijn gewend korte video's te kijken en korte stukjes te lezen. Een kort verhaal past bij de tijdsgeest", aldus Verhoef in gesprek met NU.nl.

Verhoef geldt als een van de succesvolste Nederlandse auteurs. Van haar romans en thrillers werden in eigen land miljoenen exemplaren verkocht en er verschenen onder meer Engelse, Duitse en Deense vertalingen. Haar boeken zijn eveneens verkocht in Rusland, Taiwan en Zuid-Korea. Deze maand bracht Verhoef Labyrint - de verhalen uit, waarin nieuwe en oude verhalen gebundeld zijn.

"Ik geloof dat er een nieuw lezerspubliek is ontstaan. Jonge mensen, twintigers, die minder geduld hebben of de tijd kunnen nemen voor een vuistdikke roman of thriller. Ik vind het alleen maar mooi als zal blijken dat het korte verhaal hier eindelijk eens meer waardering krijgt. In landen als bijvoorbeeld de Verenigde Staten is dat al veel langer het geval."

'Verhalen moest ik in één roes afschrijven'

De schrijfster begon op jonge leeftijd met het maken van korte verhalen en is de liefde ervoor altijd blijven voelen. "Ik was zeven of acht jaar oud en ik schreef dagelijks korte verhalen. Die verhalen moest ik destijds ook altijd direct afschrijven, in één roes. Dat werden heel regelmatig nachten. Het is maar goed dat ik toen nog geen boeken van 100.000 woorden schreef."

Die boeken kwamen later, nadat Verhoef tientallen non-fictieboeken over dieren had geschreven. "Ik dacht niet dat ik het in me had, een roman of thriller met zestig of tachtig hoofdstukken schrijven. Pas in 2002 durfde ik het aan om de losse scènes en verhaallijnen die ik had opgeschreven tot één groot boek te vormen. Dat werd Onrust, mijn eerste thriller."

Daarmee wil Verhoef niet zeggen dat het schrijven van een kort verhaal makkelijker is. "Voor mij lag de uitdaging juist in het schrijven van langere verhalen. Dat is nu nog steeds zo, eerlijk gezegd. Maar ik denk dat schrijvers onderling veel meer waardering kunnen opbrengen voor diegenen die korte verhalen kunnen schrijven. Zij weten wat ervoor nodig is."