De Engelse vertaling van het door Annet Schaap geschreven boek Lampje is genomineerd voor de Carnegie Medal. Het is de eerste keer dat een vertaald boek kans maakt op de meest prestigieuze jeugdliteratuurprijs van Groot-Brittannië, meldt The Guardian donderdag.

Andere genomineerden voor de Carnegie Medal zijn onder meer Toffee van Sarah Crossan, A Pocketful of Stars van Aisha Bushby en Nowhere on Earth van Nick Lake. De jury noemt het boek van Schaap "net zo aangenaam donker en licht als de beste sprookjesachtige avonturen".

Op 19 maart wordt de shortlist van de prijs bekendgemaakt en is dus ook bekend of de Nederlandse Schaap een plek heeft bemachtigd tussen de definitief genomineerden. De prijzen worden op 17 juni uitgereikt. De Carnegie Medal wordt al sinds 1936 uitgereikt en geldt als de belangrijkste jeugdboekenprijs van Groot-Brittannië.

Schaap won de Gouden Griffel, de Nienke van Hichtum-prijs en de Woutertje Pieterse Prijs voor haar boek. Lampje, uitgegeven door Querido, is haar debuut als schrijfster. Het boek gaat over de dochter van een vuurtorenwachter, die elke avond het licht in de vuurtoren aansteekt. Op een stormachtige avond zijn de lucifers op en gaat alles mis.

De theaterbewerking van het boek is momenteel te zien in verschillende Nederlandse theaters. Ook maakt de VPRO een serie die op het verhaal gebaseerd is.