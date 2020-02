Comédienne Martine Sandifort vervangt Gordon vrijdag als gast in Voortschrijdend Inzicht, de theatervoorstelling van Marc de Hond. Gordon zou de presentator en theatermaker interviewen maar zegde maandag af, volgens een woordvoerder omdat hij plotseling naar het buitenland moest.

"Wat fijn dat Martine Sandifort beschikbaar is om mij aanstaande vrijdag te interviewen in Rijssen", zegt De Hond over de medewerking van Sandifort. "Het wordt een gesprek over humor, aan de hand van mijn favoriete comedymomenten. Bedankt Martine, tot vrijdag!"

Bij De Hond werd in 2019 kanker geconstateerd. Daarom wil de theatermaker via Voortschrijdend Inzicht een portret van zichzelf maken voor zijn kinderen.

Gordon zou een van de 29 bekende Nederlanders zijn die belangeloos meewerken aan het project. De opbrengst van de shows gaat naar bestrijding van blaaskanker. Verder doen onder anderen Eva Jinek, Janine Abbring, Humberto Tan, Paul de Leeuw, Claudia de Breij en Ruben Nicolai mee.