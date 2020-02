Gordon zou vrijdag te gast zijn in Voortschrijdend Inzicht, een theatervoorstelling van Marc de Hond, maar heeft dat vijf dagen van tevoren afgezegd. De presentator zou De Hond interviewen over zijn leven, in een reeks gesprekken die de theatermaker opneemt voor zijn kinderen, maar dat gaat niet meer door.

De Hond heeft tegen het AD gezegd dat dit zou komen doordat Gordon "geen klik voelde", maar zijn woordvoerder liet maandagavond aan de krant weten dat de ex-zanger "opeens naar het buitenland toe moet". Daar wil de woordvoerder het volgens de krant bij laten.

Bij De Hond is weer kanker geconstateerd en daarom wil de theatermaker een portret van zichzelf maken voor zijn kinderen. Zijn doel is om hiermee een portret van zichzelf aan zijn dochter Livia (3) en zoon James (1) te kunnen geven. Opdat zij hem leren kennen, ook als hij niet zo oud wordt als hijzelf hoopt.

De Hond zegt het erg jammer en vervelend te vinden dat Gordon plotseling van zijn medewerking afziet en kan nog niet vertellen wie Gordon vrijdag zal vervangen.

Gordon zou een van de 29 bekende Nederlanders zijn die belangeloos meewerken aan het project. Verder doen onder meer Eva Jinek, Janine Abbring, Humberto Tan, Paul de Leeuw, Claudia de Breij en Ruben Nicolai mee.

De opbrengst van de theateravonden wordt gedoneerd aan een project ten behoeve van de bestrijding van blaaskanker.