Auteur Arnon Grunberg ziet zichzelf net als zijn collega Multatuli (1820-1887) als een buitenstaander. Hij hoopt net als de schrijver van Max Havelaar soms onbehoorlijk te zijn, vertelt hij maandag in Trouw.

"Ik denk dat we allebei buitenstaanders zijn en buitenstaanders willen blijven", vergelijkt Grunberg zich met de als Eduard Douwes Dekker geboren Multatuli. "Hij was geen angstige schrijver, zijn werk is zeker ook qua vorm of beter gezegd gebrek aan vorm onbetamelijk."

"Ik hoop op eigen wijze onbetamelijk te zijn" gaat de 48-jarige Grunberg verder. "De beste schrijvers zijn onbetamelijk. Vaak kunnen ze er niets aan doen. De schrijver die denkt: nu ga ik eens onbetamelijk zijn... Nee."

Grunberg ziet ook verschillen tussen zichzelf en Multatuli. "Ik heb meer vertrouwen in de romanvorm dan Multatuli. Echt interesse en vertrouwen had hij niet in die vorm, daarin verschilt hij enorm van tijdgenoten als Dostojevski, Flaubert, Balzac. Hij hamerde er ook steeds op dat hij geen schrijver is. Zonder dat we hem moeten geloven."

Multatuli bracht zijn meest bekende werk Max Havelaar uit in 1859. De roman verhaalt over een man die ageert tegen het corrupte, indirecte regeringssysteem van het toen als Nederlands-Indië bekendstaande Indonesië, dat door Nederland was gekoloniseerd.