Loek Peters vindt het logisch dat de keuze op hem is gevallen om op 21 maart de verkorte uitvoering van Bachs Matthäus Passion aan elkaar te praten. Een persoon als hij helpt de organiserende omroep EO bij het bereiken van een groter publiek, vertelt de acteur maandag in het AD.

"Als je de Matthäus Passion bereikbaarder wil maken voor het gewone publiek, dan is het logisch het verhaal te laten vertellen door een gewone man als ik", aldus Peters. "Ik ben geen Paul Witteman die helemaal in klassieke muziek is ondergedompeld."

De 45-jarige acteur uit onder meer de dramaserie Penoza vindt het goed dat de EO kiest voor een verkorte versie van het stuk van Johann Sebastian Bach (1685-1750) over het lijden en sterven van Jezus. "Want wanneer heb je nu drie uur de tijd om ervoor te gaan zitten?", zegt de acteur, die in 2012 in de huid van de componist kroop in het toneelstuk Contrapunt. "Zo, met dit 'instapmodel', kunnen mensen er kennis mee maken en dat vind ik goed."

Matthäus aan de Maas, volgens de EO "een unieke en toegankelijke uitvoering van de Matthäus Passion" wordt op 21 maart georganiseerd door de omroep in Rotterdam Ahoy. In deze verkorte editie, met Peters als verteller, heeft het publiek de kans om "negentig minuten te genieten van de mooiste delen uit de oorspronkelijke Duitse versie".

Matthäus aan de Maas wordt op 10 april (Goede Vrijdag) uitgezonden op NPO2.