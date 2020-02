De Andy Warhol Stichting geeft voor het eerst tientallen erotische portretten van jonge mannen vrij, die Andy Warhol (1928-1987) in de jaren vijftig tekende. De stichting deed dit niet eerder vanwege de homofobie die de kunstenaar ten deel viel toen hij de werken wilde exposeren, meldt The Guardian zondag.

Warhols tekeningen tonen jonge mannen tijdens intieme momenten. Sommigen zijn te zien in liefdevolle omhelzingen of tijdens meer expliciete handelingen.

Een deel van Warhols tekeningen, met als thema liefde, sex en verlangen, is van 12 maart tot 6 september te zien in het Tate Modern Museum in Londen. In de zomer komt het boek Andy Warhol: Early Drawings of Love, Sex and Desire uit via uitgeverij Taschen.

In de jaren vijftig probeerde Warhol zijn erotische tekeningen te exposeren in New York. Onderzoek voor het boek toonde aan dat kunstenaar te maken kreeg met homofobie en afwijzingen door galerie-eigenaren.