Mensen van Keulen stoort zich aan dikke boeken. De 73-jarige auteur vindt dat veel schrijvers zichzelf in hun boeken herhalen, zegt ze in een interview in AD.

"Tegenwoordig zie ik zoveel ongelooflijk dikke boeken. Dat komt omdat de schrijver iets uitlegt en vervolgens in andere bewoordingen na de komma nog een paar keer hetzelfde vertelt. Daar stoor ik me aan. Lezers zijn niet achterlijk!"

Volgens de schrijver leiden veel mensen aan een steeds verder teruglopende aandachtsspanne en wil men in korte tijd iets tot zich nemen. "Tenzij je het over een geweldig volle biografie hebt. Ik geloof dat mijn dikste boek 240 pagina's telt."

Haar nieuwe boek, de verhalenbundel Ik moet u echt wat zeggen, verschijnt op 17 februari. Hoewel ze al in 1972 debuteerde, is Van Keulen nog steeds kritisch op haar eigen manier van werken.

"Ik neem mijn schrijfstijl voortdurend onder de loep. Het mag niet ordinair zijn of vol clichés, ik wil akelige en lelijke woorden vermijden. En heel belangrijk: dialogen moeten to the point zijn. Niet maar voortbreien. Ik wil evenmin uitleggerig zijn."