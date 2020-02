Bij Jeroen van Merwijk (64) is darmkanker vastgesteld. De cabaretier deelt donderdag op Facebook dat hij inmiddels is begonnen met chemotherapie.

Van Merwijk schrijft dat hij na een optreden in De Kleine Komedie in Amsterdam "iets in zijn buik voelde dat hem niet bekend voorkwam". Hij ging naar de dokter, werd onderzocht in het Antoni van Leeuwenhoek en kreeg te horen dat hij aan darmkanker lijdt.

"Afgelopen vrijdag ben ik begonnen met een levensverlengende chemokuur, die ervoor moet zorgen dat ik nog een poosje onder de mensen ben. Op dit moment lig ik in mijn bed te wachten op de dingen die gaan gebeuren", schrijft de cabaretier en liedjesschrijver.

Van Merwijk zegt dat "alles tot nu toe volgens het boekje" gaat. "Wat mij betreft kunnen jullie nog een tijdje genieten van het veelzijdige genie en morele kompas dat zich nu al bijna 65 jaar Jeroen van Merwijk mag noemen."

In 2015 toerden Van Merwijk en zijn collega Harrie Jekkers met de voorstelling Jekkers en Jeroen door Nederland. Het jaar ervoor speelde de als deel van een tweeling geboren Van Merwijk nog een soloafscheidstournee, maar hij pakte in 2018 de draad weer op met Lucky.

Het is nog niet bekend of Van Merwijk vanwege zijn ziekte optredens moet afzeggen.