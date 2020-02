Paul Groot en Owen Schumacher staan vanaf oktober in de Nederlandse theaters met de theaterversie van hun eerder gestopte programma Koefnoen. In de shows zullen de twee onder meer nieuwe typetjes spelen. Zo kruipen ze in de huid van onder anderen Martien Meiland en Jort Kelder.

"De voorbereidingen zijn in volle gang", vertelt Groot in gesprek met De Telegraaf. "In oktober is de première. Voor onze eigen typetjes hebben we allemaal nieuw materiaal geschreven."

Ook de imitaties van bekende Nederlanders, zoals Meiland en Kelder, keren terug. Op de manier waarop het tweetal dit zal doen - voor hun typetjes moeten zij lang in de visagie zitten - wordt nog nagedacht.

"Dan zou je elke keer een pauze van anderhalf uur moeten houden en dan wordt het zo'n lange avond", zegt Groot. "Daar zijn we een creatieve oplossing voor aan het bedenken."

De eerste aflevering van Koefnoen werd op 17 september 2004 uitgezonden. In 2006 kreeg het sketchprogramma de Zilveren Nipkowschijf, een prestigieuze Nederlandse televisieprijs. In april 2017 konden de fans met de compilatie Het beste van Koefnoen voor het laatst genieten van het komische duo.