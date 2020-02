Acrobate Kristina Vorobeva, die begin januari in het Amsterdamse theater Carré een val van 10 meter hoogte maakte, zegt dat ze het in de nasleep van het ongeluk niet zou hebben gered zonder haar man. In een interview met De Telegraaf vertelt ze dat Rustem Osmanov, met wie ze het duo Sky Angels vormt, haar benen elke dag meerdere keren masseert.

Het acrobatenechtpaar Vorobeva en Osmanov trad samen op tijdens het Wereldkerstcircus. Tijdens een optreden brak een tand van Osmanov af, terwijl hij zichzelf en zijn vrouw slechts met behulp van een bitje omhoog hield. De twee vielen 10 meter naar beneden.

Vorobeva werd eerder deze week overgeplaatst naar een revalidatiecentrum, waar ze aan haar herstel werkt. Vorobeva kan haar benen inmiddels weer enigszins bewegen en hoopt in de toekomst weer te kunnen lopen. "Dit kan ik dus dankzij mijn man. Dat is echt zijn verdienste. Hij staat zelfs 's nachts op om mijn benen en handen te masseren. Zou hij dat niet doen, dan was ik nu een standbeeld", aldus de acrobate.

"Rusten is alles voor me. Hij moet nu twee levens dragen", zegt Vorobeva. "Zonder hem zou ik het niet hebben gered. Mentaal niet, fysiek niet. Hij houdt niet alleen mijn hand vast, maar hij geeft zichzelf volledig."

Vorobeva blijft de dokters naar eigen zeggen verbazen met haar vooruitgang. "Het eerste wat de artsen zeiden, was: 'Jij gaat nooit meer lopen.' Toen werd dat bijgesteld: 'Dat duurt zeker twee jaar.' Vervolgens werd er gezegd: 'Reken op een jaar.' Inmiddels zijn ze opgehouden met speculeren, omdat ik de prognoses steeds maar blijf inhalen."

Vorobeva heeft inmiddels drie operaties achter de rug. De titanium plaat die in haar nek werd geplaatst, is inmiddels vervangen door bot uit haar heup.