De politie denkt dat een voormalige galeriehouder van het museum Ricci Oddi in het Italiaanse Piacenza met opzet een schilderij van Gustav Klimt heeft verstopt. Het werk van de Oostenrijkse schilder werd onlangs aangetroffen tussen de muren van het museum.

Omdat de galeriehouder Stefano Fugazza inmiddels is overleden, ondervraagt de Italiaanse politie nu zijn weduwe, meldt The Guardian. Tijdens het onderzoek naar de verdwijning van het schilderij Portret van een dame is een dagboekfragment van Fugazza gevonden.

In de betreffende tekst, die in 2009 is geschreven, bekent de galeriehouder dat hij een diefstal in scène heeft gezet om meer aandacht te genereren voor een aankomende tentoonstelling rond Klimt.

Uit het fragment zou blijken dat het de bedoeling was dat het schilderij weer zou worden 'gevonden' na de opening van de tentoonstelling.

De ontdekking werpt nieuw licht op de zaak. Eerder bekenden twee mannen het schilderij te hebben gestolen en later weer te hebben teruggebracht. Het is niet bekend of zij de opdracht hebben gekregen om het schilderij te stelen.

Een van de grootste mysteries in de kunstwereld

De verdwijning van het schilderij, dat bijna 60 miljoen euro waard is, geldt als een van de grootste mysteries in de kunstwereld. Nadat het werk was zoekgeraakt, werd de beveiliging in het museum direct opgeschroefd.

De zaak werd na een tijd wegens gebrek aan bewijs gestaakt. In 2016 werd de zaak heropend nadat er DNA-sporen op de oude lijst van het schilderij waren ontdekt.

In december 2019 werd Portret van een dame na 22 jaar teruggevonden door een tuinman, die het schilderij aantrof tussen de muren van het museum. Klimt schilderde het werk tussen 1916 en 1917.