De Oezbeekse acrobate Kristina Vorobeva, die begin januari tijdens een optreden in Carré een val van tien meter maakte, is maandag overgebracht naar een revalidatiecentrum in Amsterdam. Circusproducent Monica Strotmann van Stardust Holding laat aan NU.nl weten dat Vorobeva "goed vooruitgaat".

"We zijn hier heel blij mee, de vlag gaat hier uit", vertelt Strotmann. Vorobeva geeft er de voorkeur aan om de komende weken in Amsterdam te verblijven. Afhankelijk van het hele proces zal zij het vervolg van haar revalidatie voortzetten in Berlijn.

"We moeten even kijken hoe het hier gaat, maar we zijn heel erg blij dat zij grote stappen heeft gemaakt", aldus Strotmann. "Haar moeder is overgekomen uit Oekraïne en haar man is de hele dag in de buurt en helpt haar met oefeningen."

De acrobate maakte samen met haar man Rustem Osmanov een val tijdens het Wereldkerstcircus. Voor de act Sky Angels werd het duo de lucht in gehesen. De man hield tijdens de act een tuigje vast met zijn mond. Toen een van zijn tanden afbrak, viel het tweetal tien meter naar beneden. De show werd direct stilgelegd en het publiek werd naar buiten geleid.

Door de val raakte de vrouw tijdelijk het gevoel in haar benen kwijt. Hoewel ze nog niet kan lopen, kan ze haar benen wel weer bewegen. Ze is geopereerd aan haar nek en er zijn schroeven tussen de nekwervels geplaatst.

Osmanov onderging volgens de circusproducent een "intensief traject" bij de tandarts om zijn tanden te herstellen, die bij de val veel schade opliepen. Inmiddels is de acrobaat weer helemaal gezond, aldus Strotmann.

Of het duo weer naar het circus terugkeert, is nog onduidelijk.