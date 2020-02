De musical TINA - De Tina Turner Musical heeft, na buitenlandse uitvoeringen, ook een Nederlandse versie. De recensies zijn vol lof, in het bijzonder over hoofdrolspeelster Nyassa Alberta.

AD - vier sterren

"Dit is een musical waar we naar hebben verlangd: een eigen productie van Stage met een ijzersterk verhaal, goddelijke muziek en een hoofdrolspeelster die we nooit meer moeten laten gaan."

"Alberta als de 'James Brown in minirok' beheerst de twee belangrijkste krachtelementen van Tina Turner: de explosieve, sexy dans en een 220 volt-stem. Zij blijft met de gemak overeind tegenover de wall of sound van Phil Spector. Nadeel in de duetten is wel dat zij haar medevocalisten volkomen van het podium blaast."

"Zij krijgt krachtig tegenspel van Juneoer Mers als Ike en wordt meesterlijk ondersteund door een swingende groep dansers/zangers en een band onder leiding van Marco Braam, die Tina Turners overgang van soul naar pop perfect beheerst."

NRC - vier sterren

"De musical die het levensverhaal van Tina Turner vertelt, is bij vlagen grimmig. De duisternis neemt echter nergens de overhand: dramatische scènes en opzwepende muzikale acts wisselen elkaar af en zijn goed in balans."

"Dat is een verdienste van scriptschrijvers Katori Hall, Frank Ketelaar en Kees Prins, maar zeker ook van actrice Nyassa Alberta. Zij draagt de hoofdrol met zo'n vanzelfsprekendheid, dat het lijkt alsof de rol voor haar geschreven is."

de Volkskrant - vier sterren

"Nyassa Alberta is voor meer dan de helft verantwoordelijk voor deze zeer geslaagde en soms zelfs betere Nederlandse TINA. Want wat ook opvalt: productioneel is de voorstelling warmer, intiemer en intenser dan de Londense oerversie."

"Met als extra attractie dat sommige nummers in het Nederlands zijn vertaald, wat voor de voortgang van het verhaal goed uitpakt. De echte shownummers benaderen het origineel, begeleid door een geweldige liveband."

