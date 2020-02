Nyassa Alberta (37), de hoofdrolspeelster in TINA - de Tina Turner Musical, vond de première van de musical die zondag plaatsvond in het Beatrix Theater in Utrecht "overweldigend". Dat zei de musicalactrice zondag tegen Albert Verlinde in RTL Boulevard.

Albert Verlinde is tevens de producent van de musical over het leven van Tina Turner. "Het was echt overweldigend. Ik had echt een paar keer momenten waarop ik dacht: ik moet nu huilen," aldus Alberta tegen de musicalproducent.

Alberta is na dertien jaar in Duitsland terug naar Nederland gekomen voor de rol in TINA - de Tina Turner Musical. In RTL Boulevard geeft de actrice toe dat ze aan het uiteindelijk na de voorstelling toch een traan heeft gelaten op het podium. "Je hele levensverhaal gaat een soort van door je heen," aldus Alberta.

De BN'ers bij de première in Utrecht hadden te kampen met harde wind. Zo ook presentatrice Celine Huijsman en stylist Maik de Boer. (Foto: BrunoPress)

De tachtigjarige Tina Turner was zelf niet aanwezig bij de première van de musical. TINA - de Tina Turner Musical is een voorstelling over het leven van de Amerikaanse artiest. In de voorstelling worden nummers als Proud Mary en What's Love Got To Do With It gezongen.

Alberta speelde de rol van Turner al eerder in de Duitse versie van de musical. Verder speelde ze in de Duitse editie van The Lion King.