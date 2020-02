Jules Deelder overleed een week nadat journalist Anton Slotboom het manuscript van zijn biografie had ingeleverd. De schrijver besloot verder te werken aan het boek over de Rotterdamse dichter en nachtburgemeester en het later alsnog uit te brengen.

Op 19 december, de dag dat bekend werd dat Deelder was overleden, kreeg Slotboom een telefoontje met het treurige nieuws.

"Ik was geschokt", vertelt de journalist. "Met het schrijven was ik al klaar, maar ik besloot meteen: ik ga weer aan de slag. Want dit boek was al een eerbetoon, maar na zijn dood moest het dat nog nadrukkelijker worden."

In De zin van het leven ben je zelf wordt aan de hand van archieven en interviews met onder anderen Hugo Borst en Bart Chabot het leven van de Rotterdammer gereconstrueerd.

In het boek wordt beschreven hoe Deelder in de jaren zestig doorbrak na een optreden in het Amsterdamse Carré en hoe hij daarna bekend werd als dichter en nachtburgemeester van Rotterdam.

Het boek werd aangekondigd en gemaakt toen Deelder nog leefde. Het wordt uitgebracht op 19 februari.