Na de film uit 2013 is maandag ook de musical Verliefd op Ibiza in première gegaan. De recensies over de musical waarin acteur Johnny Kraaijkamp een rol vertolkt, zijn behoorlijk kritisch.

Trouw - drie sterren

"Fijn dat producent Rick Engelkes zijn nek uitsteekt met een musical die vooroordelen doorbreekt. Maar het verhaal is traag, eindigt voorspelbaar en de voorstelling werkt de problematiek niet diep uit."

"Dat is jammer, het blijft een komedie die de thema's aanstipt en waarbij ook om de zoveel minuten het woord 'neuken' valt."

Lees de volledige recensie in Trouw.

NRC - twee sterren

"De musical meandert van de ene avance naar de volgende aanvaring. Eigenaardig zijn de momenten waarop Karla zich rechtstreeks tot het publiek richt om over haar transitie te praten. Opeens wil Verliefd op Ibiza bloedserieus de diepte in, terwijl de voorstelling drijft op humor en fris-luchtig spel, zoals van Samir Hassan en Joris de Hoop."

"Daarbij vliegen de liedjes je, zeker in de eerste helft, nogal stuurloos om de oren. Van een opbouw is nauwelijks sprake en rustige nummers komen niet tot hun recht, omdat ze wel heel terloops worden uitgevoerd. Ook is de samenzang niet altijd op orde."

Lees de volledige recensie in NRC.

Theaterkrant - geeft geen sterren

"Dat personages dikwijls in een paar zinnen te vatten zijn, helpt de spanningsboog niet. Vlogger Elza, gespeeld door vlogger Laura Ponticorvo, is precies het stereotype van een oppervlakkige influencer, net als dat Lex niet veel meer wordt dan een horkerige rokkenjager. Irma heeft een trauma te verwerken, maar zingt daar vrij luchtig overheen. De vele grappen over haar leeftijd zijn schijnbaar interessanter."

"Verliefd worden op Ibiza is een opgave, maar bij de acteurs slaat de vonk sneller over. Johnny Kraaijkamp heeft als vanouds de lachers op zijn hand, maar maakt van Karla geen karikatuur. Mylène d'Anjou is in haar element als Irma en heeft een aanstekelijke chemie met tegenspeler Samir Hassan."

"Alle ongetwijfeld goede bedoelingen ten spijt, blijft Verliefd op Ibiza een musical die weinig te zeggen heeft over de liefde en te rommelig is om de liefde invoelbaar te maken."