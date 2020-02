Acteur Marcel Hensema had op de toneelschool van Maastricht altijd last van een minderwaardigheidsgevoel. Na zijn opleiding kostte het de zoon van snackbarhouders in zijn werk moeite om daarvan los te komen, vertelt hij dinsdag in de VARA Gids.

"Ik heb op de toneelschool altijd een minderwaardigheidsgevoel gehad, qua opleiding en afkomst, en het heeft me echt lang gekost om daarvan los te komen", aldus de acteur.

"Altijd heb ik de neiging gehad om mensen met een hogere opleiding of uit een hoger milieu, hoger in de kast te plaatsen en me naar hen te richten."

Hensema vindt het ver gaan om te zeggen dat hij onder zijn gevoel gebukt ging, maar merkte wel dat het invloed had op zijn werk. "Ik heb er wel last van gehad dat ik in sommige toneelstukken of met bepaalde regisseurs niet mijn eigen gevoel durfde te volgen."

'Liet me door slimmere mensen onder de tafel praten'

"Ik kon vaak de dingen niet zo goed onder woorden brengen, vond ik zelf, waardoor ik me makkelijk door slimmere mensen onder de tafel liet praten."

"Het is eigenlijk pas sinds de laatste jaren dat ik durf te denken: hé, maar wat ik vind is ook waar", vertelt de 49-jarige geboren Winschotenaar, die, na te hebben gebluft dat hij een HAVO-diploma had, een extra test moest doen toen de toneelschool dat uiteindelijk ontdekte. "Ik durf meer op mijn intuïtie te vertrouwen en die ook uit te spreken."