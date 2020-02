Cabaretier Roue Verveer gaat bewust niet vasten als voorbereiding op de Ramadan Conference tour, samen met zijn collega-cabaretiers Najib Amhali en Anuar. Dat om tijdens de voorstellingen, van begin februari tot begin april, zijn onwetendheid over de Ramadan te behouden, zo vertelt hij maandag in gesprek met Trouw.

"Daar wordt het juist leuker van, omdat ik nog nooit heb gevast" aldus Verveer. "Ik ben de onwetende man en stel vragen die veel niet-moslims hebben. Dan beantwoorden Najib en Anuar mijn vragen of maken we er grappen over."

Surinaamse moslimvrienden nodigen Verveer weleens uit om het islamitische Suikerfeest bij hen te komen vieren en daardoor heeft de cabaretier enige weet van de islamitische cultuur. "Het Suikerfeest is voor ons meer een reden om met zijn allen samen te zijn en lekker te eten en drinken, net zoals een verjaardag" zegt hij daarover. "Het heeft weinig met geloof te maken."

Verveer is zelf christen en elke zondag in de kerk te vinden. "Na een drukke toerweek vind ik het fijn om te zingen en mensen te spreken die ik ken en om even niet met cabaret of mijn carrière bezig te zijn" licht de 47-jarige cabaretier dit toe. "Geloven geeft me kracht als ik dat nodig heb."

De Ramadan, ook bekend als vastenmaand, duurt in 2020 van 23 april tot 23 mei. Veel moslims doen in die periode aan vasten, waarbij ze tussen zonsopkomst en zonsondergang niet eten, drinken, roken en zich onthouden van geslachtsgemeenschap.