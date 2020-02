Oorlogsfotograaf Eddy van Wessel heeft zaterdagavond de Zilveren Camera van 2019, de belangrijkste Nederlandse fotoprijs, gewonnen. Dat maakt de stichting De Zilveren Camera bekend. Hij won de prijs voor zijn serie Het Laatste Bolwerk over de oorlog in Syrië.

Het Laatste Bolwerk is een serie uit het oorlogsgebied in Syrië waar Van Wessel in maart de val van Baghuz, de laatste nederzetting van Islamitische Staat (IS), vastlegde. Hij fotografeerde mensen die op de vlucht sloegen voor geweld en werden opgevangen in een vluchtelingenkamp.

De jury omschrijft de serie van de fotograaf als "overweldigend". Van Wessel wordt daarnaast geprezen voor de montage. "Elk beeld draagt iets bij aan het geheel, en neemt de kijker mee naar een wereld die ver afstaat van de gemiddelde burger in Nederland", zegt juryvoorzitter Marc Prüst. Volgens de jury is het onderscheid tussen slachtoffer en dader in de serie "minder voor de hand liggend dan een simpel goed en kwaad."

Het is de derde keer dat Van Wessel de fotoprijs wint. Hij won de prijs ook in 2012 en 2015.

Naast de hoofdprijs voor de Zilveren Camera werden zaterdagavond in nog acht andere categorieën prijzen uitgereikt, waaronder in de categorie storytelling en sportfoto van het jaar.