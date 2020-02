Na de film gaat maandag de musicalversie van Verliefd op Ibiza in première. De repetities zijn al even bezig en dankzij de zonnige setting heeft hoofdrolspeler Guido Spek een stuk minder last van een winterdip, vertelt hij in gesprek met NU.nl.

"We begonnen twee maanden geleden met repeteren, midden in de winter", vertelt de acteur. "Je draagt dagelijks teenslippers en bevind je in een warme setting met al die lampen. Waar normaal de winterdepressie toeslaat, is dat nu wel minder nu ik elke dag in een zonnig theater sta."

Het verhaal start met Speks personage voetballer Kevin Hoogland, die met zijn vrouw (gespeeld door Laura Ponticorvo) naar Ibiza vertrekt. Doel van de reis is om met de ogenschijnlijk blije trip aan de pers te laten weten dat er écht geen scheurtjes zitten in hun huwelijk. "Maar dingen kloppen niet, en dat leidt tot confrontaties."

"Door hun ogen kom je op het eiland binnen", gaat Spek verder, die eerder rollen had in Goede Tijden, Slechte Tijden en de musical Into the Woods. "Ibiza is een eiland waar lol overstemt en waar je de eeuwige jeugd kunt hebben."

'Er zijn wat genders omgewisseld'

Het verhaal van de musical draait net als de film uit 2013 (met rollen voor onder anderen Jan Kooijman, Rick Engelkes en Simone Kleinsma) om verschillende generaties die de liefde zoeken. Maar in de musical zit dat net iets anders, legt Spek uit.

"Het is niet zo dat we met zijn zevenen de film naspelen, Er zijn wat genders omgewisseld, haha. Regisseur Joep Onderdelinden wilde graag wat maatschappelijke thema's aansnijden, dus het personage Karla is een trans vrouw (gespeeld door Johnny Kraaijkamp jr.) en mijn personage Kevin is een voetballer die door zijn positie niet uit de kast kan komen."

Vindt Spek het belangrijk om het publiek een maatschappelijke les bij te brengen? "Ik denk dat mensen die het theater bezoeken sowieso bereid zijn om te luisteren naar een verhaal. Het is wel te gek om een kijkje te geven in het leven van een voetballer aan de top, die zo'n concreet probleem heeft."

Maar in de musical is ook genoeg ruimte voor luchtigheid, benadrukt Spek. "Het is een vrolijke voorstelling met leuke liedjes. Het snijdt ook zeker het een en ander aan, maar zonder dat het belerend wordt. Ibiza is vooral een eiland waar je jezelf kunt zijn."

Verliefd op Ibiza gaat op maandag 3 februari in première in het DeLaMar Theater in Amsterdam en reist daarna door verschillende theaters in Nederland.