Mary Higgins Clark, auteur van onder meer A Stranger is Watching (Verbinding Verbroken) en The Cradle Will Fall (Moord om middernacht), is vrijdag op 92-jarige leeftijd overleden. De auteur, die voornamelijk misdaadverhalen schreef, is volgens haar uitgever Simon and Schuster "vredig gestorven in het bijzijn van familie en vrienden".

Higgins Clark stond ook wel bekend als de 'queen of suspense' en schreef gedurende haar carrière 38 misdaadverhalen, twee kinderboeken, enkele korte verhalen en bracht ook haar memoires uit.

Alleen al in de Verenigde Staten werden ruim 100 miljoen exemplaren van haar romans verkocht en ook internationaal stond ze regelmatig in de bestsellerlijst. Haar boeken werden vertaald in 35 talen.

Twee van haar boeken, Where are the Children en A Stranger is Watching, werden verfilmd. Ook werden er meerdere televisiefilms gemaakt die zijn gebaseerd op Higgins Clarks boeken.

De auteur begon met schrijven na de onverwachte dood van haar echtgenoot, die op 35-jarige leeftijd overleed. In 2000 tekende Higgins Clark een contract ter waarde van 64 miljoen dollar (ruim 57 miljoen dollar), waarmee ze op dat moment de bestbetaalde vrouwelijke auteur was.

"Geen enkele auteur had zo'n goede band met haar lezers dan Mary", zegt haar redacteur Michael Korda in een reactie op haar overlijden. "Ze behandelde hen alsof ze onderdeel waren van haar eigen familie."