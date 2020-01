Internetcriminelen hebben het Rijksmuseum Twenthe voor bijna 3 miljoen euro opgelicht, meldt Bloomberg donderdag. De criminelen deden zich voor als een Londense kunsthandelaar, die een schilderij van aan het museum wilde verkopen.

Arnoud Odding, directeur van het Rijksmuseum Twenthe, onderhandelde maandenlang via e-mail met de Londense kunsthandelaar Simon C. Dickinson over een schilderij dat hij wilde kopen. Het gaat om een werk van de schilder John Constable uit 1824, getiteld A View of Hampstead Heath: Child's Hill, Harrow in the Distance.

De internetcriminelen hebben met deze e-mailuitwisseling mee kunnen lezen. Op het moment dat er overgegaan zou worden op betaling, deden ze zich voor als de kunsthandelaar. Op die manier slaagden ze erin om het museum over te halen het geld over te maken naar een frauduleuze bankrekening.

Tegen de NOS heeft Odding gezegd dat hij onderzoek heeft laten doen naar de beveiliging van zijn e-mailsysteem. Uit dat onderzoek zou zijn gebleken dat er geen kwetsbaarheden in het systeem zitten.

Het museum gaat ervan uit dat de kunsthandelaar gezien moet hebben dat een derde partij zich in het mailverkeer mengde, maar heeft nagelaten het museum daarover te waarschuwen. Het museum heeft de kunsthandelaar daarom voor de rechter gedaagd.

Volgens de advocaat van Dickinson was deze echter niet op de hoogte van de criminele activiteit. Ook zou de beveiliging bij de kunsthandelaar in orde zijn. De advocaat zegt bovendien dat het museum het rekeningnummer eerst had moeten controleren, voordat er daadwerkelijk geld werd overgemaakt. De rechtbank heeft daarmee ingestemd.

Het schilderij bevindt zich op dit moment in Enschede, ook al is Dickinson nog niet betaald. Het museum heeft via een advocaat kenbaar gemaakt het schilderij voorlopig te houden, om te voorkomen dat de kunsthandelaar het aan iemand anders verkoopt.