De negende editie van het fotofestival Unseen staat op de tocht. De organisatoren van het evenement zijn failliet, meldt Het Parool donderdag.

Het fotofestival wordt sinds 2012 georganiseerd op het Westergasterrein in Amsterdam. Vorig jaar brachten 25.000 mensen een bezoek aan het evenement.

"We gaan zeker in kaart brengen hoe dit heeft kunnen gebeuren, maar vooralsnog kijken we vooral of er andere partijen zijn die de activiteiten willen voortzetten. Er zijn geïnteresseerden en er worden gesprekken gevoerd", zegt curator Angelina Bakker tegen de krant.

Bakker behandelt het faillissement van de vennootschappen Unseen Amsterdam, Unseen Media en Unseen International. De stichting Unseen Foundation is niet getroffen door het faillissement.

De negende editie van het festival staat voor komend najaar gepland.