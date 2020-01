Bij een inbraak in een galerie in de Zweedse hoofdstad Stockholm zijn tien werken van de surrealistische kunstenaar Salvador Dalí ontvreemd.

Op de vroege donderdagochtend forceerden enkele dieven de glazen toegangsdeur van galerie Couleur in de wijk Östermalm.

Volgens de eigenaar werden de werken, uiteenlopend van bronzen sculpturen tot schetsen, in een mum van tijd uit de galerie gehaald.

De gestolen werken zouden omgerekend tussen de 19.000 en 47.000 euro per stuk waard zijn. "Een hoop geld dus", zegt galeriehouder Peder Enström.

In de galerie is op dit moment een overzichtstentoonstelling van de in 1989 overleden Spaanse kunstenaar te zien.