Hans Teeuwen is dit jaar met een nieuw programma te zien in de Nederlandse theaters. Nou lekker dan is de opvolger van zijn voorstelling Echte rancune.

Kaarten voor de try-outs zijn vanaf 3 februari te koop. Teeuwen zal de voorstelling in maart en april dertien keer oefenen voor publiek. De grote première is op maandag 20 april in de Kleine Komedie in Amsterdam.

Op zijn eigen website vertelt Teeuwen dat de nieuwe voorstelling gaat over onder andere "nat vlees, likes, liefde, medium Gonnie, kunst, cultuur, inclusiviteit, diversiteit, bistro's en gedupeerde vrijwilligers".

"Het voelt allemaal niet goed, maar is wel grappig en daar komen de mensen toch op af. Dus er is geen reden om te veranderen wat eigenlijk diep- en dieptriest is voor zijn directe omgeving, maar de betalende toeschouwer is spekkoper. Nou lekker dan", aldus Teeuwen.