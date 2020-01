Het Van Gogh Museum in Amsterdam heeft het werk Badende vrouw van de Franse impressionist Edgar Degas (1834-1917) in handen gekregen. Het pastel is de eerste unieke Degas die voor de Collectie Nederland is verworven.

De Volkskrant meldt dat het Van Gogh Museum het werk in november vorig jaar voor zes miljoen euro op de kop heeft getikt tijdens een veiling in New York.

Het werk werd rond 1886 gemaakt en toont een naakte vrouw die zich met een spons wast. Badende vrouw is onderdeel van een tiental werken. Ze zijn gemaakt met pastelkrijt en beelden vrouwelijk naakt uit.

Vincent van Gogh was een bewonderaar van Degas en zijn eigen werk werd door de Franse kunstenaar beïnvloed. De Nederlandse kunstenaar bezocht in 1886 een tentoonstelling van Degas in Parijs, waar de naakten van de impressionist werden getoond.

Een woordvoerder van het Van Gogh Museum stelt in een persbericht dat het museum een "langgekoesterde wens" had om een kapitaal naakt van Degas uit de tijd dat Van Gogh zijn werk leerde kennen in de collectie op te nemen. Badende vrouw krijgt dan ook een vaste plek in het museum.